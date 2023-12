Podcast zum VfB Stuttgart: Die Zentrale als Schlüssel im Südgipfel

1 Die Zentrale des VfB: Stiller und Karazor. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 270. Folge blicken wir auf das 1:1 gegen Bayer Leverkusen und voraus auf den Südgipfel bei Bayern München und das Spiel gegen Augsburg.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. Das Topspiel gegen den Tabellenführer aus Leverkusen hielt was es versprach. Der VfB bot bei der Punkteteilung vor allem eine bockstarke erste Halbzeit. Am Sonntag steht der nächste absolute Kracher an – der Südschlager auswärts bei Bayern München. Dazu blicken Philipp und Christian im PodCannstatt auf das Ja zum DFL-Investor und das Heimspiel vor der Winterpause gegen Augsburg.