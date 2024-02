Podcast zum VfB Stuttgart: Bedeutende Begegnung im Breisgau

1 Streich gegen Hoeneß heißt es am Samstag. Foto: imago/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 275. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Marco Seliger über den fulminanten 5:2-Heimsieg der Schwaben gegen RB Leipzig. Dazu geht es um den heutigen Transfer Deadline Day. Am Samstag steht die nächste Aufgabe in der Liga beim SC Freiburg an, bevor es am Dienstag dann auch schon zum Topspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen geht.