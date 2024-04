1 Angelo Stiller spielte auf ungewohnter Position im Topspiel stark auf. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 285. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über den VfB-Sieg in Dortmund und blicken voraus auf das Frankfurt-Spiel.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 285. Folge analysieren Philipp Maisel und Christian Pavlic den bedeutenden 1:0-Auswärtssieg im Topspiel bei Borussia Dortmund. Alleskönner Angelo Stiller spielte in der Verteidigung stark auf. Der VfB wird in der nächsten Saison auf die Reise gehen im internationalen Geschäft. Im Mittelteil sprechen die beiden mit dem Marketingverantwortlichen für den deutschen Markt von Winamax, Felix Boddenberg. Dazu natürlich der Ausblick auf die nächste Topspielansetzung im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.