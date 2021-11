8 Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude. Foto: SDMG/Kohls

Wegen eines technischen Defekts hat am Sonntagnachmittag ein Stromkasten in Plochingen gebrannt. Die Folge: Mehrere Haushalte saßen im Dunkeln.















Plochingen - Am Sonntagnachmittag hat ein größerer Stromkasten in der Bergstrasse in Plochingen gebrannt. Das bestätigte die Polizei am späten Nachmittag. In einer Pressemeldung der Süddeutschen Mediengesellschaft ist von einer sogenannten Trafostation die Rede.

Auslöser war technischer Defekt

Auslöser für das Feuer war nach Angaben eines Polizeisprechers offenbar ein technischer Defekt. Um kurz vor 16 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort bereits meterhoch in die Luft.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter anderem mit mehreren Löschrohren und einem Schaumrohr. Noch vor 18 Uhr war das Feuer laut der Polizei unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch länger an.

Offenbar etwa 40 Haushalte ohne Strom

Wie ein Polizeispreche bestätigte, waren wegen des Feuers mehrere Haushalte in Plochingen ohne Strom. Eine konkrete Zahl nannte er nicht, die Süddeutsche Mediengesellschaft schrieb in einer Meldung am Sonntagnachmittag von etwa 40 betroffenen Haushalten.