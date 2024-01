Pleite gegen VfL Bochum: Nach Zaunfahnen-Ärger: VfB verliert wieder ohne Guirassy

Kein Serhou Guirassy, keine Punkte: Ohne seinen Torjäger verliert der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze.











Kein Serhou Guirassy, keine Punkte: Ohne seinen Torjäger verliert der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze. Mit rund 40 Minuten Verspätung nach der Halbzeitpause unterlagen die Schwaben beim VfL Bochum mit 0:1 (0:0) und kassierten im vierten Spiel der Saison ohne den Nationalspieler aus Guinea die vierte Niederlage. Ihre Fans hatten die Partie im Ruhrstadion erheblich in die Länge gezogen, weil sie mit Fahnen Fluchttore blockierten.