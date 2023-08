1 Neuer IBM-Campus in Ehningen Foto: STS

Das Unternehmen Development Partner, das in Ehningen den neuen Technology Campus der IBM baut, meldet am Dienstag Insolvenz an. Als Grund nennt die zuständige Kanzlei die sehr angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt.









Der Bauträger des neuen Technology Campus der IBM in Ehningen meldete am Dienstag Insolvenz an. Es handelt sich um die große Projektgesellschaft Development Partner mit Sitz in Düsseldorf, die Inhaber der neuen IBM-Zentrale ist und deren Bau seit dem vergangenen Jahr auf Hochtouren läuft. In wenigen Monaten soll er fertiggestellt sein. Dort entsteht derzeit der Technology Campus als neue Deutschlandzentrale des US-Konzerns.