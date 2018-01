Pleidelsheim im Kreis Ludwigsburg Messerstecherei in Friseursalon – zwei Schwerverletzte

Von red 11. Januar 2018 - 21:22 Uhr

In Pleidelsheim ist es zu einer Messerstecherei in einem Friseursalon gekommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Tragischer Vorfall in Pleidelsheim im Kreis Ludwigsburg. Am Donnerstagabend ist es zu einer Messerstecherei in einem Friseursalon gekommen.

Pleidelsheim - Zu einer Messerstecherei ist es offenbar am Donnerstagabend in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen. In einem Friseursalon in der Ortsmitte soll die Tat passiert sein, berichten Zeugen. Die Polizei bestätigt den Vorfall Die Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Todesopfer gab es nach ersten Informationen keine.

Zeugen berichten von zwei verletzten Personen. Auch dies bestätigt die Polizei gegenüber unserer Onlineredaktion.

Dem Übergriff soll eine Streiterei vorausgegangen sein, in deren Folge eine Frau zu einem Messer griff und zwei Menschen zum Teil schwer verletzte.