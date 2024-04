1 Der 33-Jährige versuchte zunächst vor der Polizei wegzulaufen. (Symbolbild) Foto: Imago//Maximilian Koch

Ein 33-Jähriger hat am Sonntagabend sowohl Kunden wie auch Mitarbeiter einer Tankstelle in Pleidelsheim beleidigt und bedroht. Selbst vor der Polizei macht der Mann nicht Halt.











Link kopiert



Ein 33-Jähriger hat am Sonntagabend wohl zu tief ins Glas geschaut und anschließend an und in der Aral-Tankstelle in Pleidelsheim gewütet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 18.30 Uhr sowohl Kunden wie auch Mitarbeiter bedroht. Zudem wollte er einem 56-Jährigen auch Schläge verpassen. Beim Eintreffen der Polizei suchte der Mann sein Heil in der Flucht, wurde aber von den Beamten gestoppt.