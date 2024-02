Platz für Flüchtlinge im Südwesten: Neue Standortideen, alte Probleme

1 Der Eiermann-Campus in Stuttgart steht seit langem leerDas Eiermann-Areal von oben: ein Platz für Flüchtlinge? Foto: Wilhelm Mierendorf/LGL

Das Land braucht dringend Tausende Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Die Suche nach neuen Standorten hat längst begonnen – auch in Stuttgart.











Link kopiert



In Baden-Württemberg fehlen mittelfristig rund 9000 Plätze für neu ankommende Flüchtlinge. So zumindest die Schätzungen des zuständigen Justizministeriums. Das ist eine gewaltige Zahl. Bisher gibt es – ohne Notaufnahmemöglichkeiten in Sporthallen – rund 6300 Erstaufnahmeplätze. Und Flüchtlinge kommen nach wie vor. Im ersten Monat des Jahres registriert das Bundesamt für Migration 3000 Asylanträge mehr als im Dezember.