1 Queen Elizabeth II. feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Foto: dpa/Ben Stansall

In diesem Jahr ist die britische Queen Elizabeth II. seit 70 Jahren Königin. Das „Platinum Jubilee“ wird vier Tage lang gefeiert. Wo sind die Programmpunkte von Donnerstag bis Sonntag im deutschen Fernsehen zu sehen?















Link kopiert

Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. finden vom 2. bis 5. Juni in London statt. Neben der traditionellen Militärparade „Trooping the Colour“ zum Auftakt am Donnerstag steigt am Samstag etwa das Konzert „Platinum Party at the Palace“ am Buckingham Palace, zum Abschluss gibt es am Sonntag in London und darüber hinaus zahlreiche Straßenfeste und einen farbenprächtigen Umzug. Wo Sie die vielfältigen Veranstaltungen im deutschen Fernsehen verfolgen können, erfahren Sie hier.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Terminplan des „Platinum Jubilee“

Das TV-Programm rund um den 70. Jahrestag der Krönung beginnt schon am Montagabend, den 30. Mai. Das Erste zeigt um 20.15 Uhr die Dokumentation „Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin“. Doch auch das Programm in London wird von mehreren deutschen Sendern live aufgegriffen.

Programm im deutschen Fernsehen

Die Militärparade „Trooping the Colour“ am Donnerstag, 2. Juni startet um 10 Uhr Ortszeit am Buckingham Palace. Der Sender 3sat startet die Sendung zur Parade um 10.15 Uhr, die ARD überträgt ab 11.35 Uhr, nach der Tagesschau. Auch RTL widmet sich den ganzen Tag über dem Ereignis, um 10 Uhr wird die Dokumentation „Elizabeth II. – Privat, wie nie zuvor“ gezeigt, im Anschluss folgt ab 11 Uhr in verschiedenen Formaten eine Berichterstattung zu den Geschehnissen in London.

Am Freitag, 3. Juni, findet ein Dankgottesdienst zum Jubiläum der Queen in der St. Paul’s Cathedral in London statt, das ZDF zeigt diesen ab 12.10 Uhr. Auch am Nachmittag widmet der Sender seine Magazine „heute – in Europa“ (16 Uhr) und „Leute heute spezial“ (17.45 Uhr) den Feierlichkeiten in London.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das Fernsehen feiert die Queen

Am Samstag, 4. Juni, steigt abends die große Platinum Party vor dem Buckingham Palace. Bei den Auftritten von Künstlern wie Queen mit Adam Lambert, George Ezra und Elton John sendet allerdings nur der britische Sender BBC One ab 20.30 Uhr.

Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, am Sonntag, 5. Juni, fasst das ZDF um 19.15 Uhr die Höhepunkte der Feierlichkeiten in der Sendung „Paraden, Pomp und Platinparty – 70 Jahre Queen Elizabeth II.“ zusammen. Im Anschluss werden weitere Dokumentationen gezeigt.