Jede Menge Tanzeinlagen, Akrobatik vom Feinsten und eine Show die sich gewaschen hat: Pink begeister in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart 40.000 Fans.

Stuttgart - „Get the Party started“ heißt bezeichnenderweise das erste Lied, das die amerikanische Sängerin Pink in der Mercedes-Benz Arena vor den deutlich über 40.000 Besuchern am Mittwochabend anstimmt.

Denn was danach folgt, ist weit mehr als nur eine Reihe ihrer weiteren Welthits wie den direkt darauf folgenden Nummern „Beautiful Trauma“ und „Just like a Pill“ oder „Raise your Glass“ und „So what“ zum Ende des Konzerts. Die sich kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag topfit austrainiert präsentierende Musikerin feiert nämlich tatsächlich eine opulente Party.

Jede Menge Tanzeinlagen, Akrobatik vom Feinsten nebst den obligatorischen Garderobenwechseln bietet Pink, insgesamt toppt das alles, was sie bisher in Stuttgart bei ihren erstaunlicherweise schon sieben Schleyerhallenkonzerten an Show aufzubieten hatte. Aber diesmal hat sie eben auch die Riesenarena gewählt. Und so feiert ein entsprechend großes Publikum die längst zum Großstar gewordene Frau aus Pennsylvania mit der blonden Raspelfrisur auch ausgiebig.