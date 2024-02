Pilotprojekt in Baden-Württemberg: Land plant Computer für Häftlinge

Pilotprojekt in Baden-Württemberg

Ein Leben ohne Smartphone und Computer ist für viele Menschen heutzutage unvorstellbar. In Gefängnissen leben die Häftlinge aber oft an der digitalen Welt vorbei. Ein Pilotprojekt soll das ändern.











Häftlinge in Baden-Württemberg sollen künftig in ihren Gefängniszellen im Internet surfen können. Die Vorbereitungen für ein entsprechendes Pilotprojekt laufen. „Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet und die technische Umsetzbarkeit in Justizvollzugsanstalten geprüft“, teilte eine Sprecherin des Justizministeriums mit.