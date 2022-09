1 Auch von Stuttgart aus fallen Flüge aus. Foto: dpa/Peter Kneffel

An diesem Freitag wollen die Piloten in den Ausstand treten. Auch Flüge von und nach Stuttgart sind von dem Streik betroffen.















Flugreisende sind mit einer neuen Streikankündigung bei der Fluggesellschaft Lufthansa konfrontiert. An diesem Freitag wollen die Piloten in den Ausstand treten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat im Tarif-Konflikt mit der Fluggesellschaft zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bestreikt werden sollen demnach alle Abflüge der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo aus Deutschland.

Manche Flüge sind betroffen

Auch in Stuttgart sind mehrere Verbindungen betroffen. Sämtliche Flüge von und nach Frankfurt entfallen, gibt eine Airport-Sprecherin am frühen Donnerstagnachmittag bekannt. Am Freitag wären laut Flugplan drei Maschinen aus Stuttgart nach Hessen gestartet, zwei wären aus Frankfurt in der baden-württembergischen Landhauptstadt angekommen. Laut der Sprecherin gibt es im Moment nur zwei Ziele, die die Lufthansa grundsätzlich von Stuttgart aus ansteuert beziehungsweise von denen aus Flugzeuge in Stuttgart landen, nämlich München und eben Frankfurt. Sie spricht von klassischen Zubringerflügen. Von Streichungen der jeweils drei Flugverbindungen von und nach München, die für Freitag auf dem Flugplan stehen, ist am Donnerstagnachmittag nichts bekannt. „Die Flüge nach München finden regulär statt“, teilt die Flughafen-Sprecherin mit.

Passagiere würden über die Flughafen-Homepage auf dem Laufenden gehalten. „Wenn eine Information von der Airline eintrifft, dass sich etwas ändert, wird es sofort eingetragen“, versichert die Sprecherin. Sie gehe davon aus, dass die Fluggäste auch von der Airline über mögliche Alternativen, etwa über Umbuchungen auf Züge, informiert würden.