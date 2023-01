1 Souvenirs aus Großbritannien: Der Souvenirladen am Unipark in Stuttgart schließt Ende Januar (Archivbild). Foto: Oliver Willikonsky - Lichtgut/Oliver Willikonsky

Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss mit Souvenirs aus dem Vereinigten Königreich: Der Piccadilly English Shop am Unipark in Stuttgart macht dicht.















Link kopiert

Flaggen, Tassen, Schirme, Schokokekse und Chips: Ein Blick in den Piccadilly English Shop in Stuttgart fühlt sich an wie ein Kurztrip nach London. Auf fast allen Produkten klebt der Union Jack, die rot-weiß-blaue Nationalflagge. Doch für England-Liebhaber und Fans der britischen Königsfamilie gibt es schlechte Nachrichten: Der britische Souvenirshop am Unipark in der Stadtmitte schließt.

Vor 20 Jahren hatten Regina und Peter Sondheim den Laden von den Vorbesitzern übernommen, wo seit 1995 Fanartikel verkauft werden. Am 31. Januar hat der English-Shop in der Schellingstraße zum letzten Mal geöffnet. „Es ist schade, dass es soweit kommt, dass wir schließen müssen“, sagt Peter Sondheim im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war zwei oder drei Jahre lang ein echter Kampf.“

Der Hauptgrund für das Ende sei gewesen, dass es seit dem Brexit sehr schwierig geworden sei, Produkte aus Großbritannien zu bekommen. Manche seien gar nicht mehr geliefert worden. Als Queen Elizabeth II. im September gestorben ist, war die Nachfrage nach Andenken groß. Das Problem: „Wir haben einfach keine Queen-Souvenirs bekommen.“

Coronafolgen und Mietpreise zwingen zur Aufgabe

Zudem sei spürbar, dass immer mehr Menschen seit der Coronapandemie im Homeoffice arbeiteten. „Uns fehlen die Angestellten, die aus den umliegenden Büros bei uns einkaufen“, sagt der 61-Jährige. „Die Miete in Stuttgart ist sehr teuer, da lohnt sich der Betrieb einfach nicht mehr.“

Vor allem die Gespräche würden dem Ladenchef im Zukunft wohl fehlen. „Es tut mir leid um die britische Community in Stuttgart“, sagt Sondheim. „Es war immer nett, mit den Kundinnen und Kunden zu plaudern.“

Ganz aufhören wollen die Eheleute aber noch nicht. Mit seiner 58-jährigen Frau betreibt Peter Sondheim weiterhin den Best-Whisky-Shop im Stuttgarter Westen. „Das Geschäft läuft gut und das reicht uns zum Leben.“