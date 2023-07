1 Sebastian Rabsahl ist nicht nur im Netz, sondern auch der echten Welt umtriebig. Ende Oktober kommt er ins Scala nach Ludwigsburg. Foto: Martin Steffen

Sebastian Rabsahl beleuchtet in den Sozialen Medien das politische Tagesgeschehen – mal bissig, mal spöttisch, oft auch ganz nüchtern. Zehntausende lesen mit, aber erreicht er damit auch etwas?









Seinen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), in dem er für eine Verlängerung für das 9-Euro-Ticket warb, haben Promis wie Anke Engelke und Eckart von Hirschhausen unterschrieben. Die Verkehrswende ist aber nur eins von vielen Themen, die Sebastian Rabsahl, besser bekannt als Sebastian 23, beschäftigen. Warum er der CDU zu mehr Klimaschutz rät und warum er Medienkompetenz für elementar hält, erzählt er im Interview.