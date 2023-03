1 Ermittler stehen vor einem Wohnhaus in Philippsburg. Foto: dpa/Fabian Geier

Eine 36-Jährige wird am Samstag schwer verletzt in ihrer Wohnung entdeckt – sie überlebt nicht. Nun ist klar: Die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.









Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) dauert die Spurensuche an. „Die Frau wurde definitiv getötet“, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher nach der Obduktion. Wie sie starb, teilte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Ein Verdächtiger sei noch nicht gefasst. Man komme aber mit den Ermittlungen voran. Es gebe weitere Befragungen im Umfeld des Opfers. Die Kriminaltechnik sei noch vor Ort. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

36-Jährige offenbar Mutter von zwei Kindern

Die Frau war am Samstagnachmittag schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden und wenig später gestorben. Ein Anruf hatte die Polizei zu der Wohnung geführt. Wer den Hinweis gab, wollen die Ermittler nicht sagen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat eine 30-köpfige Sonderkommission zu dem Fall eingerichtet. Nach Informationen der „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) war die 36-Jährige Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie sei vermutlich durch Messerstiche getötet worden.