Philipp Lahm wegen EM 2024 in Stuttgart Pokal kommt drei Tage in die Stadt – wo die Fans Bilder machen können

In drei Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Im Vorfeld macht der begehrte Pokal drei Tage lang Station in Stuttgart, Fans können sich mit ihm fotografieren lassen – auch bei einem Bezirksliga-Spiel.