Pfullendorf 33-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Von red/ dpa/ lsw 07. Dezember 2018 - 18:23 Uhr

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 34-jährige Frau wird tot in ihrer Wohnung in Pfullendorf gefunden. Ihr Ehemann soll sie ermordet haben. Die Polizei ermittelt noch.

Pfullendorf - Ein 33 Jahre alter Mann soll in Pfullendorf seine Ehefrau erstochen haben. Die 34-Jährige war am Donnerstagabend tot in ihrer Wohnung entdeckt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Details nannten die Ermittler nicht. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es. Der Ehemann war in Biberach festgenommen worden.