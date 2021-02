Darf man das? Durch Landkreise mit Ausgangssperre fahren

Während in Baden-Württemberg am 11.02.2021 die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben worden sind, gelten in Land- und Stadtkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 weiterhin nächtliche Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr. Wie sieht es also mit Durchfahrten durch diese Gebiete aus?