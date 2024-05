Endlich sind Pfingstferien! Doch der ein oder andere geplante Ausflug fällt sprichwörtlich ins Wasser. Damit dennoch niemanden zuhause die Decke auf den Kopf fällt, haben wir Aktivitäten in und um Stuttgart für die ganze Familie zusammengetragen, die auch bei schlechtem Wetter funktionieren.

Lesen Sie auch

Mit bunten Blütenblättern und anderen Dingen, die in der Natur zu finden sind entstehen im Spielhaus Trickfilme. Foto: www.imago-images.de/IMAGO

An verregneten Tagen bietet es sich an, mit den Kindern etwas kreatives zu machen. Das Spielhaus Stuttgart kann dabei helfen. Bis zum 31. Mai können Kinder dort von 11 bis 18 Uhr am Trickfilm Workshop teilnehmen. Mit Naturmaterialien, wie Blütenblätter, kleine Äste oder Heu, sollen individuelle Filme entstehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig und die Teilnahme kostet zwei Euro pro Tag. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Skaten auch bei Regenwetter: Im Stuttpark ist das möglich. Foto: imago stock&people/Thomas Imo/photothek

Für sportlichere Aktivitäten bietet sich ein Besuch im Stuttpark an. Erwachsene und Kinder können sich hier auf ihren Skateboards austoben und zu richtigen Trickmaschinen werden. Für diejenigen, die noch keine Erfahrung auf dem Rollbrett haben, bietet sich ein Kurs an, der jeweils montags bis mittwochs stattfindet. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. An Donnerstagen ist die Halle für BMX-Fahrer reserviert. Wer sich also lieber aufs Rad schwingt, sollte an diesem Tag vorbei kommen. Weitere Informationen zum Stuttpark findet ihr hier.

Spannung für die ganze Familie

Spielt im Team oder gegeneinander und findet heraus, wer der beste Schütze ist. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Spaß für Kinder und Erwachsene ist Lasertag. Bei FunSportEvents in Stuttgart-Stammheim kann man sich als Gruppe die Lasertag Räume buchen oder mit anderen zusammen spielen. Wer keine Lust auf Lasertag hat, der findet vor Ort auch andere Mini-Spiele. Wichtig: Die teilnehmenden Kinder müssen mindestens zwölf Jahre als sein und sich ausweisen können. Mehr Infos findet ihr hier.

Beachvolleyball ohne Schlechtwetterrisiko gibt es in Bietigheim-Bissingen. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Rainer Raffalski

Ihr seid große Beachvolleyball-Fans aber draußen schüttet es wie aus Eimern? Dann ist ein Besuch bei Indoor Beach Sports in Bietigheim-Bissingen das richtige. Hier kann drinnen gespielt werden und zwar nicht auf Hallenboden, sondern wie gewohnt im Sand. Wer im Anschluss hungrig ist, kann sich vor Ort noch eine Pizza genehmigen. Kommen solltet ihr dafür allerdings in der Gruppe und auch eine Reservierung ist notwendig. Hier könnt ihr mehr erfahren.

Eintauchen in die Hexenwelt

Die kleine Hexe führt euch durch ihre Welt. Dabei gibt es viele Mitmachaktionen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Landesmuseum Württemberg zeigt noch bis zum 2. Juni eine Ausstellung über „Die kleine Hexe“. Damit man auch wirklich in ihre Welt eintauchen kann, ist das ganze interaktiv gestaltet und beinhaltet Spiele und andere Stationen an denen die jungen Besucherinnen und Besucher Dinge fühlen, riechen oder hören können. Das ganze findet im Jungen Schloss in Stuttgart statt und die Tickets müssen vorher online gebucht werden. Wer mehr wissen will, klickt hier.

Vorhang auf für den gestiefelten Kater. Im Dreigroschentheater wird eine Vorstellung für klein und groß gegeben. Foto: Veranstalter

Im Dreigroschentheater in Stuttgart wird der Kinderklassiker „Der gestiefelte Kater“ am 30. Mai aufgeführt. Kinder ab drei Jahren und alle Katzenliebhaber könne sich hier vom Kater selbst seine Geschichte erzählen lassen und dabei staunen. Die Karten können vorher online reserviert werden. Für Kinder kostet der Eintritt fünf Euro und für Erwachsene sieben Euro. Los geht es ab 16 Uhr. Mehr Infos findet ihr hier.