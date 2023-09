13 Der Festzug schlängelte sich unter anderem durch die Altstadt von Bietigheim-Bissingen. Foto: Jürgen Ba/h

Beim großen Festzug zum Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen ist viel los. Viele Zuschauer säumen die Straßen, um die mehr als 50 Gruppen zu sehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer sich die besten Plätze sichern wollte, der durfte nicht erst auf den letzten Drücker kommen. Der große Festzug beim 87. Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen hat am Montagnachmittag bei sonnigem Wetter sehr viele Zuschauer an den Straßenrand gelockt. Mehr als 50 Gruppen schlängelten sich durch die Straßen und Gassen der Innenstadt, über den Marktplatz bis zum Festplatz am Viadukt. Neben den prachtvollen Gespannen beteiligten sich wieder einige Fußgruppen. Etwa 50 Pferde verschiedener Rassen und Größen, darunter amerikanische Miniaturpferde (Foto), waren dabei. Angeführt vom Reiterverein Bietigheim-Bissingen, der Blaskapelle des Musikvereins Bissingen und den Kutschen mit Oberbürgermeister Jürgen Kessing an der Spitze und den Ehrengästen, rückte der Festzug gemächlich vor. Für die Kinder wurden Bonbons und Gummibärchen verteilt. Die Winzer ließen die Erwachsenen ihre Weine probieren. Die Handballfrauen der SG BBM präsentierten ihren Meisterpokal. Für gute Stimmung sorgten sechs Musikgruppen. Die Stadt Bietigheim-Bissingen schickte zwei Mottowagen auf die Strecke. Auch umliegende Kommunen waren dabei. Sehenswert waren in diesem Jahr erneut die historischen Fahrzeuge sowie die Trachten-, Folklore- und Reitergruppen.