1 In Bietigheim-Bissingen werden am Wochenende wieder hunderttausende Gäste erwartet. Die Wettervorhersage stimmt die Veranstalter optimistisch. Foto: Ralf Poller

Der großen Kreisstadt stehen die aufregendsten Tage des Jahres bevor. Trotz steigender Kosten sind Veranstalter und Aussteller voller Vorfreude. Fünf interessante Erkenntnisse kurz vor Start.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf dem Festplatz am Viadukt in Bietigheim schrauben vier Schausteller in einem gemeinsamen Kraftakt einen leuchtenden Sims an eine Grillbude, andere polieren bereits ihre Fahrgeschäfte – eine Gruppe von Polizistinnen und Polizisten steht am Rande und bespricht den Einsatz am Wochenende.