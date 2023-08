1 Keine Regional- und Fernzüge auf den S-Bahngleisen: Die Tunnellösung bringt Leinfelden-Echterdingen Vorteile. Foto: Horst Rudel

Die Bahn lässt in Leinfelden-Echterdingen für den Pfaffensteigtunnel probebohren. Und kommt dabei gut voran. Anrainer machen sich indes Sorgen, was die Röhren für sie bedeuten könnten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer die Stichworte Probebohrungen und Pfaffensteigtunnel in die Suchmaschine Google eingibt, findet das Youtube-Video superschnell. Der Film zeigt eine riesige, blaue Bohrmaschine, die auf einem Feldweg bei Leinfelden-Echterdingen steht. Der Bohrer dreht sich mit lauten Getöse in den Boden. Braunes Wasser schießt über und quellt empor. Seit Sommer 2021 lässt die Bahn in Sachen Stuttgart 21 in Leinfelden-Echterdingen für eine Tunnellösung probebohren. Arbeiter hatten dafür auf dem Hallenbad-Parkplatz in Leinfelden bis zu 90 Meter tief in den Boden gebohrt; genauso wie am Leinfelder Waldfriedhof, in den Gewannen Klingenäcker und Wispelwald – Flurstücken, die zwischen Oberaichen und Musberg liegen – und am Musberger Eulenberg. In Echterdingen wurde nördlich des Erlenbrunnens, mitten im Feld in die Tiefe gestochen. An insgesamt zehn Punkten hatte die Bahn vor zwei Jahren sogenannte Erkundungsbohrungen für den Pfaffensteigtunnel vorgenommen.