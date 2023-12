Peter Schilling spielt an Silvester in Stuttgart: „Auf dem Kleinen Schlossplatz hat man früh an mich geglaubt“

Peter Schilling spielt an Silvester in Stuttgart

1 Peter Schilling („Major Tom“) beim Selfiemachen auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgarts erster Popstar spielt bei der Silvesterparty auf dem Schlossplatz. Im Interview erinnert sich Peter Schilling an prägende Orte seiner Jugend und an seine ersten Erfolge vor 40 Jahren – und erklärt, warum Stuttgart eine besondere Stadt ist.











Wer seinen Namen hört, denkt an „Major Tom“ und an die Ohrwurm-Zeile „Völlig losgelöst von der Erde“: Der 1956 in Stuttgart geborene Peter Schilling hat sofort zugesagt, als die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart ihm die Anfrage schickte, ob er am letzten Tag des Jahres auf dem Schlossplatz singen will.