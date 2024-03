4 Peta-Aktivistin Jana Hoger (links) gibt sich immer wieder als Kaufinteressentin aus, um illegale Welpenhändler auffliegen zu lassen. Foto: Florian Dürr

Die Tierrechtsorganisation Peta mit Sitz in Stuttgart stoppt immer wieder illegale Tierhändler. Dabei kooperieren die Aktivisten mit der Polizei und dem Veterinäramt – und begeben sich auch selbst in Gefahr.











Link kopiert



Rund 1000 Euro in bar soll Jana Hoger gleich einem Mann in die Hand drücken, auf einem kleinen öffentlichen Platz in Heilbronn, 10 Uhr hatten sie ausgemacht. 1050 Euro für einen weißen Pudelwelpen, angeboten im Internet. Jana Hoger hat eine Transportbox dabei, da soll das neue Haustier rein. Eine Kollegin begleitet sie. Viele Leute sind in dieser Wohngegend nicht unterwegs, ab und zu fährt ein Auto an dem Platz vorbei.