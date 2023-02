1 Der bisherige Sindelfinger Standortchef Michael Bauer wird künftig Mercedes-Produktionschef für Europa und Afrika. Foto: Mercedes-Benz AG

Der bisherige Standortverantwortliche Michael Bauer rückt zum Produktionschef für Europa und Afrika auf. In Sindelfingen hat er die Musterfabrik des Konzerns zum Laufen gebracht.















Link kopiert



Das Mercedes-Werk Sindelfingen bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Standortverantwortliche Michael Bauer steigt in die Ebene unterhalb des Konzernvorstands auf und verantwortet vom 1. April an die Produktion in Europa und Afrika. Er folgt in dieser Funktion auf Florian Hohenwarter, der Mercedes-Benz verlässt und in die Geschäftsführung des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann wechselt.

In Bauers Ära fällt der Aufbau der Factory 56

Die Nachfolge von Bauer in Sindelfingen werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Donnerstag. Der gebürtige Karlsruher Bauer, Jahrgang 1969, war seit 2015 für das Werk mit rund 35 000 Beschäftigten verantwortlich. Der Wirtschaftsingenieur war maßgeblich am Aufbau der 2020 in Betrieb genommenen Factory 56 beteiligt, in der aktuell gleichzeitig die S-Klasse, die Luxuslimousine Maybach und das elektrische Flaggschiff EQS gefertigt werden.

Die Fabrik dient als Vorbild für alle neuen Fertigungslinien, die Mercedes baut. Das Konzept einer rundum digitalisierten und flexiblen Produktion wurde bereits an 13 weiteren Standorten kopiert. Zu Bauers Verantwortung gehört künftig auch das einzige Werk des Konzerns in Afrika: die Fabrik im südafrikanischen East London, wo derzeit Fahrzeuge der C-Klasse gebaut werden.

Ebenfalls zur Führungsebene unterhalb des Vorstands gehört der Posten des Finanzchefs (CFO) von Daimler Greater China. Diese Funktion übernimmt vom 1. Mai an Kevin Binder, bisher Finanz- und Controllingchef bei der Nutzfahrzeugsparte Mercedes-Benz Vans. Er tritt die Nachfolge von Olaf Schick an, der als Rechtsvorstand zum Zulieferer Conti wechselt.