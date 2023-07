1 Nur wenige Coronapatientinnen und -patienten müssen derzeit auf einer Intensivstation behandelt werden. Foto: dpa/Daniel Vogl

Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg steigen stark an, Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sprach in dieser Woche bereits vom Beginn einer Sommerwelle. Das macht sich langsam auch in einigen der großen Kliniken im Land bemerkbar, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt – wenngleich die Lage derzeit noch sehr übersichtlich ist.