Stuttgart - So ein Doppelpass mit Lionel Messi kann einen Spieler verändern. Gerade einem jungen Argentinier kann das Zusammenspiel mit der Ausnahmeerscheinung Flügel verleihen. Kein Wunder also, dass sich Nicolas Gonzalez Mitte November dem Fußballhimmel ganz nah fühlte, als er gegen Brasilien eingewechselt wurde und Teil der siegreichen Nationalmannschaft in den weiß-himmelblauen Trikots (La Albiceleste) war. Seither rätseln sie aber beim VfB Stuttgart, ob ihr Nico bei Einsätzen im weiß-roten Dress die Bodenhaftung verloren hat – oder gerade nur eine schwächere Phase durchläuft.