Pellegrino Matarazzo treibt seine Mannschaft nach vorne. Der Trainer des VfB Stuttgart neigt zwar nicht zu Wutausbrüchen an der Seitenlinie, doch er unterstützt sein Team energisch.

Der VfB Stuttgart hat vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln einen guten Saisonstart hingelegt. Pellegrino Matarazzo ist dabei ein Erfolgsfaktor. Der Trainer gilt als ruhig – doch der 42-Jährige kann auch anders.









Stuttgart - Vier Jahre lang hat er sich intensiv mit der hohen Kunst der Zahlen beschäftigt. Auf der Columbia University. Denn Pellegrino Matarazzo hat an der renommierten Hochschule in New York nicht nur Fußball gespielt, sondern eben auch Mathematik studiert. Sehr prägend war diese Zeit für ihn, erzählt der Italoamerikaner immer wieder. Weil der Junge aus New Jersey, aufgewachsen im Schoß einer Großfamilie, plötzlich als 17-Jähriger mitten im Leben einer pulsierenden Millionenmetropole stand.