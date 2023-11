Peinlichkeiten bei „Wetten, dass..?“: Die größten Aufreger der Show

Streit auf offener Bühne, durchsichtige Kleider, Schummeleien: Thomas Gottschalk moderiert am Samstag ein letztes Mal „Wetten, dass..?“. In der Geschichte der Show kam es zu einigen Aufregern und peinlichen Momenten, an die wir erinnern.

Wenn Thomas Gottschalk am Samstag zum letzten Mal „Top, die Wette gilt!“ ruft, wird auch ein Stück Fernseh-Geschichte zu Ende gehen. Die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ war eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen und bescherte viele lustige, spannende und skurrile Momente. Doch es gab auch zahlreiche peinliche Szenen oder kleine Skandale, die für Aufregung sorgten. Wir haben eine Auswahl der wohl schrägsten Momente in der „Wetten, dass..?“-Geschichte zusammengestellt.

Geschummelte Buntstift-Wette

Thomas Gottschalk fällt auf Bernd Fritz herein. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

In der 48. Sendung im September 1988 schlich sich Bernd Fritz, Redakteur des Satiremagazins Titanic, unter dem Pseudonym Thomas Rautenberg in die Sendung ein. Fritz behauptete, die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkennen zu können. Thomas Rautenberg, ein Grafiker aus München, hatte die Wette erfunden und sich damit für die Sendung beworben. Als die Wette angenommen wurde, wandte sich der Titanic-Leser an das Magazin, da er die Wette nicht selbst umsetzen wollte. Nachdem Fritz die Wette gewonnen hatte, gestand er, geschummelt zu haben. Wie er vorgegangen war, wollte er erst in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift preisgeben. Dort gab er zu, unter dem Rand der Brille hindurch gelinst zu haben.

Streit mit Götz George

Corinna Harfouch zwischen den Streithähnen. Foto: dpa/Ingo_Wagner

Als legendär gilt der Besuch von Götz George in der Sendung im Jahr 1998. Der schlecht gelaunte Schauspieler bezeichnete den Moderator als „Oberlehrer Gottschalk“ und raunzte ihn an: „Komm auf den Film zu sprechen. Der ist mir wichtiger als das, was du redest.“ Auch Corinna Harfouch konnte die Situation nicht mehr retten. Fünf Jahre später war George erneut bei Gottschalk auf der Couch und es kam wieder zum Streit – dieses Mal war dieser jedoch inszeniert.

Harald Schmidts Brust

Harald Schmidt zeigte nackte Haut. Foto: dpa/Katja Lenz

Peinlicher Wetteinsatz: Dass Harald Schmidt im Jahr 1998 bei „Wetten, dass..?“ seine Wette eigentlich gewonnen hatte, hielt ihn nicht davon ab, im hautengen Rennanzug durch den Saal zu kurven und schließlich seinen behaarten Oberkörper zu entblößen.

Gottschalk und die weiblichen Gäste

Pamela Anderson musste einen Trabbi waschen – im Bikini-Oberteil. Foto: dpa-Zentralbild/Wolfgang Kluge

Regelmäßig sorgte Thomas Gottschalk für Fremdschäm-Momente, wenn er seinen weiblichen Gästen zu nahe kam und ihnen unablässig und ungefragt das Bein tätschelte. Worüber man in den 90ern noch gequält hinwegsah, ist heute schlicht inakzeptabel.

Sarah Connors Kleid

Sarah Connors Kleid wurde im Scheinwerferlicht durchsichtig. Foto: Imago/Sven Simon

Im Jahr 2002 war es tatsächlich noch möglich, mit einem gewagten Outfit für einen Skandal zu sorgen. Sarah Connor zeigte bei einem Auftritt in der Sendung „Wetten, dass..?“ viel Haut und Deutschland diskutierte, ob sie unter ihrem Kleid einen hautfarbenen Slip trug – oder nicht.

Lanz-Challenge

Markus Lanz beim Limbo. Foto: Sascha Baumann/ZDF/Sascha Baumann

Viele peinliche Momente der „Wetten, dass..?“-Geschichte fallen in die Ära von Markus Lanz. Dieser zeigte sich sichtlich bemüht, aus Gottschalks Schatten zu treten, und war sich für nichts zu schade. So führte er die Lanz-Challenge ein, bei der er selbst gegen Kandidaten aus dem Publikum antreten musste. Doch das Limbo-Tanzen auf Mallorca im Jahr 2013 wirkte eher peinlich als lustig, zumal er sich mit der Publikumskandidatin nicht über die Regeln einig werden konnte.

Bad in Schokolade

Markus Lanz geht baden. Foto: APA/Georg Hochmuth

Als Strafe für eine verlorene Stadtwette musste Markus Lanz 2013 in Wien mitsamt Anzug baden gehen – in flüssiger Schokolade. Aber auch die Quoten gingen an diesem Abend baden.

Tom Hanks mit Kätzchenmütze

Tom Hanks (rechts) fühlte sich in der Sendung sichtlich unwohl. Foto: dpa/Ingo Wagner

Der Höhepunkt der Peinlichkeit war aber wohl der Besuch von Hollywood-Schauspieler Tom Hanks 2012 bei „Wetten, dass..?“ Er bekam von Markus Lanz eine Kätzchen-Mütze aufgesetzt, während der Moderator in einem Sack um ihn herum hüpfte. Tom Hanks lästerte anschließend über die deutsche Unterhaltungssendung.

Falscher Name

Giulia Gwinn (ganz links) wurde von Gottschalk mehrfach „Giuliana“ genannt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mit der Rückkehr von „Wetten, dass..?“ kehrten auch die peinlichen Momente zurück. Bei der Sendung mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker in Friedrichshafen 2022 wirkte der Moderator teilweise verwirrt. Als respektlos empfanden es viele Zuschauer und Zuschauerinnen, dass Gottschalk die Fußballerin Giulia Gwinn mehrfach „Giuliana“ nannte.

Das ZDF zeigt die letzte „Wetten, dass..?“-Sendung mit Thomas Gottschalk am Samstag, 25. November, um 20.15 Uhr.