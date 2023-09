Peek und Cloppenburg in Stuttgart

2 Polizei und Feuerwehr rückten mit einem großen Aufgebot an. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Feuerwehr und Polizei rücken zu einem Einsatz auf der Königstraße aus. Ein Alarm im Peek und Cloppenburg sorgt für Aufregung. Kunden und Mitarbeiter müssen das Kaufhaus verlassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Aufregung im Peek und Cloppenburg auf der Königstraße: Wegen eines ausgelösten Brandalarms ist das Kaufhaus in der Stuttgarter Einkaufsmeile am Donnerstagnachmittag geräumt worden. Per Lautsprecher-Durchsagen wurden Kunden und Mitarbeiter aufgefordert, das Modegeschäft aus Sicherheitsgründen zu verlassen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.