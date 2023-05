1 Passanten auf der Königstraße – seit Mittwoch ist die Shoppingmeile wieder deutlich leerer. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der Rückgang der Passantenzahlen auf der Königstraße im Dezember ist sogar stärker als beim ersten Lockdown. Für Montag und Dienstag sehen die Zahlen aber etwas anders aus.









Stuttgart - In der ersten Dezemberhälfte waren deutlich weniger Menschen auf der Königstraße unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Das ergibt eine Auswertung von Daten des Portals Hystreet. Es erfasst per Laserscanner anonymisiert Passantenströme in deutschen Innenstädten – in Stuttgart etwa für drei Abschnitte der Königstraße sowie in der Stiftstraße.