1 Stuttgarter Defensivduo gegen Barca-Star: Atakan Karazor, Memphis Depay, Pascal Stenzel (v. li.) Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Pascal Stenzel und Atakan Karazor sind beim VfB Stuttgart keine Stammkräfte – und werden dennoch hoch geschätzt. Warum ist das so?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - So ein kleines bisschen ist es ja ein besonderes Spiel für Atakan Karazor am kommenden Samstag (15.30 Uhr). In der Mercedes-Benz-Arena ist der VfL Bochum zu Gast. Der Club also, zu dem Atakan Karazor als 16-Jähriger kam, bei dem er drei Jahre lang die fußballerische Ausbildung in der VfL-Akademie genoss. Natürlich ist es auch deshalb eine besondere Partie, weil es für den VfB Stuttgart im Kampf gegen den Abstieg um extrem viel geht an diesem 23. Spieltag. Ob Atakan Karazor dieses spezielle Aufeinandertreffen auf dem Spielfeld miterlebt – ist trotz allem nicht gewiss.