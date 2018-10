Partybilder vom Cannstatter Volksfest Sag’ zum Wasen-Abschied leise Ade

15. Oktober 2018 - 10:45 Uhr

Am Sonntagabend erklang in den Festzelten auf dem Cannstatter Wasen zum vorerst letzten Mal ein „Prosit der Gemütlichkeit“. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Die Wehmut mischte sich in die Feierlaune: Ein letztes Mal für dieses Jahr wurde am Sonntagabend in den Festzelten auf dem Cannstatter Volksfest gefeiert. Auch bei Sonja Merz erklang zum vorerst letzten Mal ein „Prosit der Gemütlichkeit“.

Insgesamt haben an den 17 Festtagen vier Millionen Menschen den Cannstatter Wasen besucht. Allein am Samstag wurden 400 Busse registriert und damit doppelt so viele wie am Wochenende davor. Mit dem traditionellen Musikfeuerwerk (hier sehen Sie die Bilder) ging das diesjährige Volksfest am Abend zu Ende.

Doch die nächste Wasensause kommt bestimmt: Das 81. Stuttgarter Frühlingsfest wird vom 20. April bis 12. Mai 2019 gefeiert. Das 174. Cannstatter Volksfest ist vom 27. September bis 13. Oktober 2019 geplant.