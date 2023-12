Parkscout Publikums Award 2023: Europa-Park bleibt beliebtester Freizeitpark Deutschlands

1 Im Europa-Park läuft die Wintersaison. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Der Europa-Park bleibt der beliebteste Freizeitpark in Deutschland. Beim renommierten „Parkscout Publikums Award 2023“ erringt er zum wiederholten Mal den Gesamtsieg.











Der Europa-Park im baden-württembergischen Rust bleibt der beliebteste Freizeitpark in Deutschland. Beim renommierten „Parkscout Publikums Award 2023“ habe er wie in den vergangenen fünf Jahren den Gesamtsieg errungen, teilten die Betreiber des Parks am Montag mit. Die Wasserwelt Rulantica im Europa-Park sicherte sich laut Mitteilung erneut den ersten Platz als beliebtestes Erlebnisbad in Deutschland.