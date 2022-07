1 Das Parkraummanagement soll Suchverkehr verhindern. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Das Parkraummanagement in Stuttgart soll ausgebaut werden: im Stuttgarter Norden und in Bad Cannstatt sind Erweiterungen der bestehenden Gebiete geplant, in Untertürkheim sowie in Vaihingen soll es erstmals eingeführt werden. Darüber entscheidet endgültig der Gemeinderat am Donnerstag, 5. Dezember. Der Beschluss soll dann zum 1. März 2021 umgesetzt werden. Die Bewohner bezahlen dort dann für das Abstellen ihrer Fahrzeuge quasi vor der Haustüre wie jene in den anderen Zonen 30,70 Euro im Jahr. Und die nächsten Zonen sind schon im Gespräch: beispielsweise in Plieningen und Hohenheim, im Gebiet Schelmenwasen im Fasanenhof. Die Absicht der Bundesregierung, dass die Kommunen die Höhe der Kosten für den Parkausweis selbst festlegen können – bisher sind diese vom Bund gedeckelt –, muss die neu Dazugekommenen noch nicht kümmern, da gibt es noch nichts Konkretes.

Tagsüber ist Platz, abends und nachts nicht

Fluch und Segen liegen bei der Bewirtschaftung des öffentlichen Straßenraums nah beieinander. Seit einem Jahr gibt es jetzt das Parkraummanagement im Stuttgarter Osten. Und offensichtlich ist: Tagsüber kann man dort nun ganz gut einen Parkplatz finden, sofern man sich nicht auf die Hauptachsen Gablenberger Hauptstraße und Ostendstraße fokussiert. Doch abends das bekannte Bild: Ein Auto steht am anderen in den Einwohnerstraßen. Wer ab 21 Uhr noch ein Parkloch sucht, sollte schon 30 bis 40 Minuten zusätzliche Zeit dafür einplanen.

Ausweichen in andere Stadtteile

Für Waltraud C. ist die Sache klar: „Das ist eine reine Abzocke der Stadt, mehr nicht.“ Sie ist voll berufstätig, fährt mit dem Auto immer längere Strecken. Und abends vor der Haustür garantiert ihr der Anwohnerparkausweis keinen freien Parkplatz. Paul K. hadert aus anderen Gründen. Der Rentner benötigt sein Auto nicht mehr täglich, er bewegt sich frei von den Zwängen des Berufsverkehrs. Seine Kritik: „Seit 40 Jahren wohne ich in derselben Wohnung am Ostendplatz. Jetzt soll ich für etwas bezahlen, was doch hier einfach notwendig ist: ein Parkplatz fürs Auto.“ Renate C. hat ein ganz anderes Problem: Auch sie ist Rentnerin, hat aber schon lange kein Auto mehr. Sie wohnt nur wenige Hundert Meter weiter vom Ostendplatz in Gaisburg. Und dort gebe es seit Einführung des Parkraummanagements jetzt viel mehr parkende Fahrzeuge als davor. Klar: Um Gebühren zu sparen, wichen eben viele auf die nächstliegenden Straßen ohne Parkraummanagement aus. Und dann wird es dort eben sehr eng im Straßenraum mit der Folge von wildem bis verbotenem Parken.

Der Wunsch nach Parkraum-Management

Was die drei Anwohner nicht erwähnen: Es gibt weniger Parksuchverkehr. Und die Situation ist entspannter bei Großveranstaltungen: Stadion, Schleyerhalle und Cannstatter Wasen sind ja nicht weit weg vom Osten.

Dem Amt für öffentliche Ordnung, zuständig für das Parkraummanagement, sind diese Probleme bekannt. Es hat schon einige Erfahrungen gesammelt seit der ersten Parkraumzone im Stuttgarter Westen, eingerichtet am 1. März 2011. „Vor allem zu Beginn eines neu bewirtschafteten Gebiets kann es zu Verdrängungsverkehr kommen. Vielerorts verwässert sich dieser Effekt jedoch wieder. Durch die Verdrängungsparker entsteht in den noch unbewirtschafteten Gebieten der Wunsch, auch ein Parkraummanagement einzuführen“, sagt die Amtsleiterin Dorothea Koller.

Auslastung bei mehr als 100 Prozent

Für diese Zonen müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Koller: „Die Parkraumauslastung muss mindestens zu einer Tageszeit um 10, 15 oder um 23 Uhr bei mehr als hundert Prozent liegen. Alle legalen Parkplätze sind da belegt, es wird sogar noch illegal geparkt. Und es muss sich um ein abgeschlossenes, städtisches Quartier handeln.“ Von den Bewohnern wird erwartet, dass sie zwischen Haustür und ihrem parkenden Auto einen Weg von bis zu tausend Meter zurücklegen. Der Osten steht noch unter Beobachtung bis in die erste Dezemberwoche hinein.

In Sachen Gebühren hält sich das Amt für öffentliche Ordnung alle Optionen offen. Grundsätzlich gilt laut Koller: „Die Parkraumbewirtschaftung dient dem Ziel, die Qualität des Wohnumfelds für die Bewohner zu verbessern. Eine als zu hoch empfundene Gebühr würde diesem Ziel zuwiderlaufen.“ Natürlich begrüßt die Stadt, dass der Bund die Festlegung der Gebühren den Städten überlassen will. „Die Mindestfunktion der Gebühr ist, den Aufwand für die Leistung ,Bewohnerparkausweis‘ abzudecken“, erklärt Amtschefin Koller. Die aktuelle Gebühr werde „sehr gut akzeptiert“.

Stuttgart braucht kühne Gedanken

Um dem Verkehr in der Stadt gerecht zu werden, sind noch ganz andere Lösungen notwendig. Wieland Backes hat mit dem Verein Aufbruch Stuttgart jüngst ein Symposium organisiert zum Thema „Wege in die Verkehrswende“. Und das ging weit über das Thema Parken hinaus. Die Kernaussage des Fernsehmoderators: „Stuttgart braucht kühne Gedanken und inspirierende Pläne, um ihr Schicksal als moderne Stadt in die Hand zu nehmen.“

