1 Die Fuchshofstraße wird wohl doch keine parkplatzfreie Zone – zumindest nicht in den nächsten Jahren. Foto: Simon Granville

Es droht eng zu werden, wenn Bewohner des Quartiers Fuchshof und Nutzer der Sportstätten künftig Parkplätze suchen. Erst recht, weil einst geplante Parkflächen aus Geldmangel nicht gebaut werden. Es gehe auch ohne, sagt die Stadt. Zweifel sind angebracht.











Wenn in den nächsten Jahren das neue Quartier Fuchshof aufgesiedelt wird, nahe gelegen dann auch die Oststadthalle und das neue Großspielfeld gebaut werden, droht dort mehr Parksuchverkehr. Denn gleichzeitig werden geplante Parkhäuser erst einmal nicht gebaut (Berliner Platz) oder abgespeckt (Wegfall einer Parkierungsebene an der neuen Oststadthalle), weil sie nicht mehr finanzierbar sind. Oder aber, weil sich – wie im Fall der geplanten Fuchshof-Quartiersgarage mit öffentlichen Stellplätzen – die Prioritäten verschoben haben: Dort gehen wegen der fragileren Energiebeschaffungslage seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine rund 50 Stellplätze flöten, weil der Platz jetzt für einen großen Pufferspeicher gebraucht wird. Im Parkhaus am Berliner Platz hätten rund 140 Autos Platz gefunden, in der gestrichenen Ebene an der Oststadthalle knapp 50.