1 Willkommen in Saudi-Arabien: Cristiano Ronaldo neben dem Präsidenten von Al Nassr, Musalli Al-Muammar Foto: AFP

Datum, Uhrzeit, Übertragung: Der erste Auftritt von Superstar Cristiano Ronaldo für seinen neuen Club in Saudi-Arabien hat es gleich in sich.















Cristiano Ronaldo sieht seine nächste sportliche (und finanzielle) Herausforderung bekanntlich in Saudi-Arabien. Sein Zwei-Jahres-Vertrag beim Hauptstadtclub Al Nassr bringt dem 37-Jährigen schlappe 200 Millionen Euro ein. Pro Jahr wohlgemerkt. Der galaktische Vertrag hat CR7 viele Schlagzeilen eingebracht – jetzt will Ronaldo auch wieder sportlich von sich reden machen.

Saudis bilden All Star Team

Und das erste Spiel für seinen neuen Club hat es gleich in sich: Am Donnerstag, 19. Januar, geht es in einem Freundschaftsspiel gegen die vom katarischen Königshaus gesponsorte Startruppe von Paris Saint-Germain. Die Saudis wollen dazu ein „All Star Team“ aus den beiden Clubs Al Nassr und Al Hilal aufbieten – auf jeden Fall aber mit Ronaldo, der erstmals in den Farben seines neuen Clubs auflaufen wird. Das Spiel soll im King-Fahd-Stadion der saudischen Hauptstadt Riad ausgetragen und über die PSG-eigenen Kanäle sowie beim Sportsender beIN mit Sitz in Doha ausgestrahlt werden, wie der Club aus der französischen Hauptstadt mitteilte. Eine Uhrzeit für das Spiel steht noch nicht fest.

Ronaldo gegen Messi – womöglich zum letzten Mal

Nur soviel ist sicher: Weltmeister Lionel Messi (35) wird nach Angaben seines Clubs die Promotion-Tour in den Nahen Osten mitmachen. Somit kommt es zum Duell der beiden Superstars. Womöglich zum letzten Mal.