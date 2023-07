12 Schwäche für Elektrisches: Parov Stelar Foto: Opus

So unterschiedlich die Auftritte von Paolo Nutini und Parov Stelar sein mögen, so gut passen sie zueinander: unprätentiös und mit starker Stimme der 36-jährige Schotte, effektvoll mitreißend Parov Stelar, der österreichische DJ und Künstler, der vor 48 Jahren als Marcus Füreder in Linz zur Welt kam. Zunächst versetzen Paolo Nutini und seine Band das Publikum in harmonische Schwingungen, später wird es sich beim Electro Swing von Parov Stelar richtig austoben.