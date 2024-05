1 Der Stuttgarter Panagiotis Moutas (hier beim Europa Conference League Spiel von PAOK in Marseille 2022) ist PAOK-Fan durch und durch. Foto: PRIVAT/Panagiotis Moutas

Die Meisterschaft des griechischen Fußballerstligisten PAOK Saloniki wurde am Sonntag in Bad Cannstatt gefeiert. Der Club hat in Stuttgart eine große Fangemeinde. Was macht den griechischen Verein aus? Und warum ist PAOK mehr als Fußball? Ein Fan berichtet.











Der griechische Fußballverein PAOK Thessaloniki, auch bekannt als PAOK Saloniki, gewann am vergangenen Sonntag den vierten Meistertitel seiner Geschichte. Das feierten PAOK-Fans unter anderem am weißen Turm, dem Wahrzeichen Thessalonikis. Auf Videos im Netz ist etwa zu sehen, wie tausende Menschen bis tief in die Nacht ausgelassen auf den Straßen feiern – kleine Pyro-Feuerwerke inklusive.