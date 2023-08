6 Reinhard und sein Sohn Josua Baumgärtner bewirtschaften das Panoramaweingut gemeinsam. Foto: Panoramaweingut Baumgärtner/Sarah Pässler

Reinhard und Josua Baumgärtner betreiben als Vater-Sohn-Gespann das Panoramaweingut in Hohenhaslach. Und das ist nur eine dieser Geschichten, die das Leben schreibt. Unsere Serie "Erfolgreiche Winzer aus der Region"









Falls jemand auf der Suche nach einer dieser Geschichten ist, die so komisch sind, das nur das echte Leben sie schreiben kann, wäre diese ganz weit vorn. Sie spielt in Hohenhaslach, einem Dorf am Rücken des Strombergs, das allein schon wegen seiner Lage hinreichend kurios ist.