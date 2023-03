1 Die S-Bahn steht wegen dieses Slogans in der Kritik. Foto: red

In einem Brief, der auf das Deutschland-Ticket hinweist, nutzt die S-Bahn Stuttgart einen Slogan, der an eine Textpassage aus einem nationalsozialistischen Lied erinnert. Was sagen die Verantwortlichen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zum 1. Mai wird das Deutschland-Ticket eingeführt. Für das neue Angebot, das es zunächst für 49 Euro im Monat erlaubt, den Nahverkehr in Deutschland zu nutzen, wird kräftig die Werbetrommel gerührt. In Stuttgart allerdings haben die Marketingleute daneben gegriffen.

Schreiben an die Kunden des VVS

In den vergangenen Tagen haben alle Abonnenten eines Tickets des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) ein Schreiben der S-Bahn Stuttgart erhalten, in dem auf die Vorzüge des neuen Angebots hingewiesen wird. Überschrieben ist der Werbetext allerdings mit dem Slogan „Bald gehört Ihnen ganz Deutschland“.

Die Zeile erinnert an eine Textpassage aus einem Lied, das in der Zeit des Nationalsozialismus verwendet wurde. In dem Stück „Es zittern die morschen Knochen“, das als Lied der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront gilt, heißt es unter anderem „denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“. Das Lied gilt rechtlich als Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, dessen Verwendung verboten ist.

S-Bahn bittet um Entschuldigung

Bei der S-Bahn Stuttgart ist man mehr als zerknirscht über den Fehler. „Eine Assoziation des verwendeten Slogans zu nationalsozialistischem Liedgut war in keinerlei Weise beabsichtigt“, sagt ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart. Man bitte die Abonnentinnen und Abonnenten „aufrichtig um Entschuldigung“. Die Briefe sind zwar versendet, eine Wiederholung des Patzers soll aber unbedingt vermieden werden. „Die S-Bahn Stuttgart wird diesen Slogan ab sofort nicht mehr verwenden“, sagt der Sprecher.