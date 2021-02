Pancake Day – Was wird da gefeiert?

Tradition in England

1 Was ist der Pancake Day? Foto: AlexeiLogvinovich/Shutterstock

Während wir in Deutschland den Faschings- oder Veilchendienstag haben, wird in England der Pancake Day gefeiert. Was hat es damit auf sich?

In den sozialen Medien ist er gerade überall: der Pancake Day! Haben die Engländer denn tatsächlich einen Tag, an dem sie den Pfannkuchen feiern? Nicht ganz.

Der Pancake Day heißt eigentlich Shrove Tuesday und entspricht dem deutschen Faschingsdienstag. Pancake Day 2021 ist also am 16. Februar. Er ist der letzte Tag vor Beginn der christlichen Fastenzeit am Aschermittwoch. Es war also der letzte Tag für eine längere Zeit, um nochmal alle möglichen Leckereien wie Pfannkuchen zu genießen.

Da die Menschen früher oft noch nicht die Möglichkeit hatten, Lebensmittel lange zu kühlen oder haltbar zu machen, wurden am Pancake Day die Vorratskammern geleert und alles aufgebraucht, was verderblich war. Also vor allem: Eier, Milch und Butter – die idealen Zutaten für Pfannkuchen.

Der Pancake Day liegt immer 47 Tage vor Ostersonntag, das Datum ist also jedes Jahr verschieden, da sich der Kalendertag für Ostern nach dem Mondkalender richtet. Der Pfannkuchentag liegt irgendwann zwischen dem 3. Februar und dem 9. März. Nicht nur die Engländer gaben diesem Tag einen sprechenden Namen. Im Französischen heißt der Tag „Mardi Gras“: Fetter Dienstag.

Traditionen zum Pancake Day

Ein wichtiger Teil der Feierlichkeiten in England sind sogenannte Pfannkuchenrennen (Pancake Races). Dabei laufen Menschen, meist kostümiert, um die Wette, während sie Pfannkuchen vor sich in einer Pfanne balancieren und kunstvoll hochwerfen und wenden müssen. Ob alt oder jung – jeder kann bei diesen Rennen mitmachen. Im Internet lassen sich zahlreiche Videos von diesen Pfannkuchenrennen finden.

Der Legende nach entstand das Rennen 1445 in Olney in Buckinghamshire. Angeblich war eine Frau dort gerade dabei, Pfannkuchen zu backen, als sie die Glocke hörte, die zur Beichte läutete. Sie rannte samt Schürze und Bratpfanne zur Kirche – und begründete damit eine Tradition. Das „Pancake Race“ in Olney ist heute eines der berühmtesten der Welt. Alle Teilnehmer müssen sich hier als Hausfrau mit Schürze verkleiden.