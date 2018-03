Palmsonntag in Stuttgart-West Ein echter Palmesel in der Gedächtniskirche

Von Heidemarie A. Hechtel 25. März 2018 - 15:50 Uhr

Ein Esel beim Gottesdienst? Wo gibt es denn so etwas? Beim Gottesdienst in der Gedächtniskirche im Stuttgarter Westen hatte Eselin Emma einen großen Auftritt.





Stuttgart - Als Palmesel, der am Palmsonntag als Letzter aus den Federn kommt, wollen sich Maxi (6), Pauline (7), Antonio (5) und Samuel (2) nicht necken lassen. Diese Rolle gehört Emma, einer Eselin, die zum Gottesdienst in die Gedächtniskirche einzieht. Wie einst Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog, wo sich seine Passion erfüllte. „Sie waren ein wunderbares Volk von Jerusalem“, lobt Pfarrerin Astrid Riehle die Gottesdienstbesucher. Sie hat Emma, die auf der Animal Farm von Silvia Rau in Feuerbach lebt, engagiert. Und Emma genießt die Aufmerksamkeit: Lammfromm und kinderlieb. Denn jetzt kommt die Belohnung fürs frühe Aufstehen für Max, Pauline, Antonio und Samuel: Sie dürfen auf Emma reiten.