Überzeugter Katholik, Priester und homosexuell: Stefan Spitznagel.

Marbach - Eine Kirche ohne Angst: Das ist es, was sich die 125 Mitarbeiter der katholischen Kirche – von der Ärztin über den Religionslehrer bis hin zum Priester - wünschen, die sich am Montag in einer ARD-Dokumentation und auf ihrer Homepage outinchurch.de als homosexuell oder transgender geoutet haben. Einer davon ist Stefan Spitznagel, Pfarrer der Katholischen Gemeinde zur Heiligen Familie in Marbach am Neckar.