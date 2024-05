Auch wenn das Wetter derzeit zwischen Hochsommerhitze und Dauerregen wechselt, gibt es schon immer wieder reichlich Gelegenheit, auf dem Balkon oder der Terrasse zu entspannen. Praktischerweise entwerfen Designer immer häufiger Outdoormöbel, die stapelbar sind und die sich ihrer Bequemlichkeit und Ästhetik wegen außerdem gut in der Wohnung verwenden lassen. Für Menschen, die oft umziehen (und das am liebsten kleinen Umzugstransportern) oder wenig Platz daheim haben, eignen sich diese Möbel mit Doppelfunktion besonders.

Zugleich wird für Sessel und Stühle, die gut beim designaffinen Publikum ankommen, oft eine Garten-Variante aufgelegt. Und dies ist bei jüngeren Entwürfen ebenso der Fall wie bei Klassikern aus den 50ern. Wer in so ein Stück, etwa von Thonet oder Knoll International investiert, kauft eine Geldanlage, hat Freude an einem zeitlos schönen Möbel, über den sich irgendwann auch einmal die Erben freuen. Oder den man selbst verkaufen kann, wenn es finanziell nicht mehr so gut läuft.

Auf den Möbelmessen in Köln und Mailand sah man dieses Jahr wieder viele leicht wirkende Möbel mit Flecht-Rückenlehnen, wie man sie schon seit Jahrzehnten kennt und die seit dem Revival der Acapulco-Chairs immer häufiger Verwendung finden.

Raffinierte Flecht-Möbel

Der in Berlin lebende deutsche Designer Werner Aisslinger hat sich jüngst ebenfalls von der Handwerkskunst des Flechtens inspirieren lassen – „ich habe schon immer die einfachen Formen und gleichzeitig die raffinierte Flechtung afrikanischer Outdoor Stühle geliebt“, sagt Aisslinger, „besonders die runden, die traditionell um Ölfässer als Grundform geflochten werden“. Er hat für Dedon eine elegante Kollektion entworfen, die auch noch ergonomisch ausgetüftelt und farbstark daherkommt.

Gestaltungsfans freuen sich zudem über Entwürfe von Architekten. Nicht nur der finnische Architekt Eero Saarinen oder der deutsche Kollege Ludwig Mies van der Rohe haben schon Möbel entworfen. Auch der italienische Architekt Matteo Thun sorgt jetzt mit guter Form für dolce vita feeling im Freien, allerdings eignen sich diese ausladenden Sesselentwürfe für Gloster eher für große Balkons und eben für den Garten.

