1 Ottfried Fischer besuchte am 23. Juni 2023 zusammen mit seiner Frau Simone die Eröffnungsfeier des 40. Filmfests München. Foto: imago/Future Image

Das Filmfest München wollte er sich nicht entgehen lassen: Ottfried Fischer kam im Rollstuhl und in Begleitung seiner Frau zur Eröffnungsfeier. Für die Fotografen posierte das Paar gut gelaunt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der an Parkinson erkrankte Schauspieler Ottfried Fischer (69) zeigt sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Zur Eröffnungsfeier des 40. Filmfests München am 23. Juni kam er aber - in Begleitung seiner Frau Simone.