Tatverdächtiger aus Baden-Württemberg in U-Haft

1 Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 66-Jährigen aus Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Im Fall einer über Stunden vermissten Schülerin aus Ostwestfalen haben die Behörden weitere Details zum Tatverdächtigen veröffentlicht. Woher er kommt, ist jetzt klar - was passierte, ist weiter offen.











Zwei Tage nach dem Verschwinden eines zehnjährigen Mädchens aus Brakel in Ostwestfalen haben die Behörden weitere Details zu dem Tatverdächtigen veröffentlicht. Bei dem Mann handelt es sich um einen 66-Jährigen aus Baden-Württemberg, teilten die Polizei in Bielefeld und Staatsanwaltschaft Paderborn am Freitag gemeinsam mit.