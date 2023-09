1 Die lange Ost-Nacht im Stuttgarter Osten ist Geschichte. Jetzt kommt das Ostival. Foto: Georg Linsenman/n

Der Nachfolger für die Lange Ost-Nacht soll im September 2024 an den Start gehen. Schon an diesem Wochenende gibt es einen Auftaktabend mit viel Programm und Live-Musik. Kultur, Gastro und Gastronomie locken ins Kulturwerk.











Die so beliebte Lange Ost Nacht gibt es nicht mehr. Dem Stuttgarter Osten fehlt damit ein großes Straßenfest als Treffpunkt für alle und Bühne für die Kultureinrichtungen. Das wollen das Theater La Lune im Muse-O in Gablenberg, das Kulturwerk im Kübler-Areal in Ostheim und die Agentur kmr ändern und planen ein neues Stadtteilfest: das Ostival. Die Fest-Premiere soll im September 2024 sein. Schon an diesem Wochenende können alle bei einem Auftaktabend mit viel Programm und Live-Musik den Ostival-Organisatoren ihre Ideen und Wünsche für das neue Fest mitteilen.