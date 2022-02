1 Ein Zeuge versuchte vergeblich, den unbekannten Mann festzuhalten. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) eine 24-Jährige beim Verlassen der Stadtbahn bespuckt und anschließend ins Gleisbett gestoßen.















Link kopiert

Ostfildern - Eine junge Frau ist am Montagnachmittag beim Verlassen einer Stadtbahn im Stadtteil Nellingen von einem Mann angegriffen worden. Die 24-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit der U7 vom Scharnhauser Park herkommend an der Haltestelle „Technische Akademie“ angekommen. Noch in der Bahn fing der Mann an, die Frau zu bespucken. Als sie den Wagen verließ, folgte er ihr und schlug nach der 24-Jährigen.

Im Anschluss stieß er sie ins Gleisbett. Ein Zeuge half der Frau wieder auf den Bahnsteig und versuchte vergeblich, den Unbekannten festzuhalten. Dieser lief zu Fuß in Richtung Endhaltestelle davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Polizei geht ersten Hinweisen zur Ermittlung des noch unbekannten Mannes nach. Die Frau hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.